Andy dei Bluvertigo su Morgan | “Non è la prima volta che si permette di maltrattare il pubblico o di arrivare in ritardo ai concerti…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Parla(Andrea Fumagalli) a MowMag. E parla di, suo compagno di band neie protagonista in queste ore di una sfuriata con ilnella quale ha usato termini violenti e omofobi, per poi scusarsi. Cosa ne pensa? “era il frontman e ierano una squadra, spesso a difesa delle sue idee. Ma ildi allora non ha nulla a che fare con ildi adesso. Non nascondo che suonare insieme lo scorso anno non è stato semplice, è difficile relazionarsi con lui. Non è lache sidiilo diinai ...