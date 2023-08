Andrea Giambruno sugli stupri | «Se eviti di ubriacarti | non trovi il lupo»

Le parole del giornalista durante la puntata di Diario del Giorno hanno scatenato un vespaio E' polemica su, giornalista di Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni. Durante la puntata di Diario del Giorno (ospite Pietro Senaldi), in cui si affrontavano i recenti casi di violenza ...Escludendo, come richiesto, ogni tipo di fraintendimento e ogni tipo di inciampo, dobbiamo presumere cheabbia detto esattamente quello che aveva in testa: care ragazze, se non ...Anche il M5s prende le distanze dalle vergognose parole die invita Giorgia Meloni ha dissociarsi dal proprio compagno. A farsi portavoce della protesta è Vittoria Baldino, vicecapogruppo dei deputati del M5s. "I fatti terribili di Palermo e ...

Stupri, polemica per frase Giambruno: “Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo” Sky Tg24

l first gentleman colpisce ancora" scrive Dagospia segnalando la parte di intervento di Andrea Giambruno - giornalista televisivo di Mediaset nato a Milano ma che è cresciuto in Brianza e si è ...Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, giornalista di Rete4, torna a far parlare di sé per quanto detto durante la puntata di Diario del Giorno, parlando dei noti casi di violenza ...