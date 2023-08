Andrea Giambruno | quando porre l’attenzione sulla vittima rischia di giustificare il “lupo cattivo dietro l’angolo”

(Di martedì 29 agosto 2023) Dispensare buoni consigli ad un figlio, ad un amico o ad una amica,escono o sanno di rientrare tardi la sera è una cosa giusta, un segno d’affetto. Preoccuparsi per le persone care vuol dire volerle tutelare, specie per evitare che possano mettersi in una condizione di debolezza e fragilità. Ad, compagno L'articolo proviene da Il Difforme.

non si scusa e attacca la sinistra: 'Le mie dimissioni per cosa Per aver detto non drogatevi' Non si placa il caso. Le parole del compagno di Meloni in merito agli stupri ...E così, quando sul web rimbalza la polemica per le frasi sugli stupri a Palermo e a Caivano dette su Rete4 dal conduttore di "Diario del Giorno", la sinistra si lancia contro il ...Gil attacchi che sta subendo secondosono strumentali e anzi, certi virgolettati a lui attribuiti sono addirittura inventati. Al Corriere della Sera il conduttore di Diario del giorno del Tg4 e marito di Giorgia Meloni ...

Andrea Giambruno, la replica in tv dopo la bufera sulle sue parole: «Accuse surreali, ho detto che gli stupratori sono ... Open

A parlare dei fatti di Caivano, però, è stato anche il compagno della premier, il giornalista di Rete4 Andrea Giambruno, attaccato dall’opposizione per alcune frasi pronunciate nel corso della ...Per far capire il tono, si dovrebbe scrivere tutto in maiuscolo. Stavolta, Andrea Giambruno non ci prova nemmeno a tenere la calma. Eppure, da quando conduce Diario del giorno del Tg4, le polemiche lo ...