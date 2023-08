Andrea Giambruno | Mentana | Se dici fesseria in tv | sai di chi è colpa

Nuova polemica su, giornalista e conduttore di Rete4, nel mirino delle opposizioni di governo per alcune dichiarazioni effettuate nel corso della puntata di lunedì 18 maggio di Diario del giorno. " ...Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, con un post su Facebook interviene nella discussione sulle parole pronunciate dasenza nominare esplicitamente il collega nel messaggio. Il ..., giornalista e conduttore della rubrica del Tg4 " Diario del giorno " in onda su Rete 4, è il compagno di Giorgia Meloni . Potremmo quindi definirlo come il primo first gentleman ...

Stupri, polemica per frase Giambruno: “Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo” Sky Tg24

Ma figuriamoci! Nel frattempo sul problema stupri, parlando di quel che è accaduto a Caivano e Palermo, un altro componente della famiglia Meloni, Andrea Giambruno, ha spiegato il come e il perché ...Fiorella Mannoia, in un post pubblicato su X, ha commentato le dichiarazioni di Andrea Giambruno sugli stupri avvenuti a Palermo e Caivano ...