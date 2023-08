Andrea Giambruno | Mentana | “Se dici fesseria in tv | sai di chi è colpa”

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – "Quandounacol botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la". Enrico, direttore del Tg di La7, con un post su Facebook interviene nella discussione sulle parole pronunciate dasenza nominare esplicitamente il collega nel messaggio. Il giornalista di Rete4, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un ampio dibattito anche sul tema degli stupri ha affermato che "se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi". "Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per ...

Nuova polemica su, giornalista e conduttore di Rete4, nel mirino delle opposizioni di governo per alcune dichiarazioni effettuate nel corso della puntata di lunedì 18 maggio di Diario del giorno. ", giornalista e conduttore della rubrica del Tg4 " Diario del giorno " in onda su Rete 4, è il compagno di Giorgia Meloni . Potremmo quindi definirlo come il primo first gentleman ...

Fiorella Mannoia, in un post pubblicato su X, ha commentato le dichiarazioni di Andrea Giambruno sugli stupri avvenuti a Palermo e Caivano ...(ANSA) - ROME, AUG 29 - Veteran Italian TV journalist Enrico Mentana on Tuesday chided the husband of Premier Giorgia Meloni, Mediaset TV journalist Andrea Giambruno, for "talking rubbish" when he ...