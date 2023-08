Andrea Giambruno | il compagno di Meloni su Rete4 spiega come “evitare gli stupri” Ed è bufera Pd e M5s | “È vittimizzazione secondaria Se non lo sa | studi”

(Di martedì 29 agosto 2023) Èdopo l’ultima ‘perla’ deldella premier Giorgiae anchorman di Rete 4. “Se non ti ubriachi, non ti stuprano”, ha detto ieridurante la puntata di Diario del Giorno prendendo posizione sui casi di stupro di Palermo e Caivano. Lo ha detto in riferimento alla ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato di essere stata violentata da sette ragazzi dopo essere stata fatta ubriacare. L’ennesima uscita di– raccontata dal Fatto Quotidiano – rischia di mettere in imbarazzo la premier e ha già scatenato l’ira social. Le critiche arrivano anche dalla politica: per Pd e il Movimento 5 stelle quelle disulla violenze sessuali di gruppo sono parole “inaccettabili e vergognose”, questa è ...

Questa frase è stata pronunciata da, giornalista di Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni, durante la puntata di Diario del Giorno. Ed è subito polemica. La frase di ...'Ma il problema non si risolve riducendo la libertà delle donne giovani e meno giovani, come fa intendere il conduttore, semmai pretendendo che non ci siano luoghi e situazioni in ...E' bufera sui social per le parole di, giornalista e compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proprio nei giorni in cui più si dibatte degli stupri di Palermo e Caivano e dell'educazione sessuale e il ...

Stupri, polemica per frase Giambruno: “Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo” Sky Tg24

Di questo parlava Andrea Giambruno, compagno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e giornalista Mediaset quando ha sentenziato che se “eviti di ubriacarti e perdere i sensi, magari eviti di ...Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e giornalista di Rete 4, rischia nuovamente di mettere in imbarazzo la premier: dopo le polemiche per il suo negazionismo sul clima (“È luglio, ...