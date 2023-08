Andrea Giambruno detta la linea contro gli stupri | ' Donne | evitate di ubriacarvi'

, il giornalista Mediaset compagno della premier Meloni è finito ancora una volta sotto attacco per una frase pronunciata durante la trasmissione Diario del Giorno in onda su Rete 4. L'...Il giornalista - compagno della premier Meloni ci ricasca., volto diventato 'noto' delle reti Mediaset non riesce a non esprimere la sua personale e discutibile opinione riguardo agli spiacevoli fatti di cronaca delle ultime settimane . ...Le vergognose parole di, compagno di Giorgia Meloni e conduttore Mediaset, hanno provocato la sdegnate reazioni dell'opposizione e non solo. A proposito dell'invito alle donne a non ubriacarsi, per evitare ...

Andrea Giambruno sugli stupri: «Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo» Corriere della Sera

Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, ha pronunciato una frase destinata a scatenare una bufera in rete. Ancora una volta il volto di Rete4 Andrea Giambruno è finito nell’occhio ...Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirti in modo provocante. Adesso ce lo spiega anche Giambruno: se non ti ubriachi non ti stuprano. Hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ...