Andrea Giambruno colpevolizza la vittima di stupro | “hai tutto il diritto di ubriacarti | ma prima o poi il lupo lo trovi”

(Di martedì 29 agosto 2023) Dispensare buoni consigli ad un figlio, ad un amico o ad una amica, quando escono o sanno di rientrare tardi la sera è una cosa giusta, un segno d’affetto. Preoccuparsi per le persone care vuol dire volerle tutelare, specie per evitare che possano mettersi in una condizione di debolezza e fragilità. Ad, compagno L'articolo proviene da Il Difforme.

Le parole di, compagno della premier Giorgia Meloni , continuano a fare rumore (e spavento). Il tema è quello degli stupri e in generale della violenza di genere. Dopo i fatti di Palermo, l'...Pd: "Intollerabile". M5S: "Parole inaccettabili e vergognose". Il giornalista: "Polemica surreale, nessuno giustifica l'atto". Scoppia la polemica per le dichiarazioni del giornalista, compagno della premier Giorgia Meloni, in merito agli stupri di Palermo e Caivano: 'Certo che se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, questo è assodato, non ci deve ...leggi anche Stupro Palermo, la vittima: "Basta giudizi su di me" Polemica per le parole diOggi intanto è scoppiata la polemica dopo una frase di, giornalista di Rete 4 e ...

Giambruno si difende: "Su di me polemiche surreali. Distorta la realtà" AGI - Agenzia Italia

Enrico Mentana ha deciso di commentare le scioccanti dichiarazioni sullo stupro rilasciate dal giornalista Andrea Giambruno.- In assenza di appigli per attaccare, davvero, Giorgia Meloni, le opposizioni si accaniscono sul compagno Andrea Giambruno. Il quale ormai ogni singola parola che dice finisce con l’essere preso di ...