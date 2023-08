Ancora maltempo | colpita anche Roma Riaperta la linea del Brennero

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 29 agosto 2023) Il nostro Paese èattraversato dal ciclone, in una giornata segnata dall'allerta rossa per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. In Salento danni per grandine grande come palle da tennis, mentre a Venezia in serata il miglioramento delle previsioni ha evitato una nuova attivazione del Mose