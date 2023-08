Anche il campione del mondo Tamberi al Galà dei Castelli

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Manca meno di una settimana aldei2023, che si prospetta essere un'edizione unica con il parterre di sportivi che arriveranno a Locarno e Bellinzona, in Svizzera, per dar vita all'evento sportivo dell'anno. Saranno 175 gli atleti medagliati presenti, con dieci medaglie ai recenti Mondiali di Budapest, tra cui figurano 3 campioni mondiali: Gianmarco, Femke Bol e Daniel Stahl - a cui vanno aggiuntisei ori olimpici dell'ultima edizione di Tokyo. Gianmarcosarà per la prima volta in Ticino e verrà accolto dadeldal pubblico ticinese, che ha sempre mostrato il suo calore alle grandi stelle dell'atletica mondiale.Daniel Stahl arriva a Bellinzona dadel ...