Anagni | ragazzi di 18 anni uccidono una capra per divertimento | il video sui social dimostra che siamo una società disumana

(Di martedì 29 agosto 2023) È successo di nuovo: dei, per, hanno ucciso unae filmato l’atroce barbarie, condividendo tutto sui. Non è la prima volta che questo accade: molti ricorderanno le terribili storie Instagram del giovane che aveva buttato un gattino da un dirupo. Ma perché continua a succedere?ade le immagini...

Uno deidel gruppo le si avvicina lento, poi le sferra un calcio violentissimo. La capretta ...2023 " durante un compleanno che si festeggiava in un noto agriturismo alla periferia di. ...Tra tutti i modi in cui si possono festeggiare i 18 anni, alcunihanno scelto uno dei più stupidi e crudeli. È accaduto ad, dove un gruppo diappartenenti alle 'famiglie bene' della zona si sono resi protagonisti di un gesto orribile: per divertirsi hanno preso a calci fino alla morte una capra . Non ...Un gruppo di diciottenni ha ucciso a calci una capretta dopo una festa di compleanno in un agriturismo al confine trae Fiuggi. Nel primo video, diffuso sui social, si vedono itrasportare su una carriola una capretta che poi viene lanciata da una finestra; nel secondo video invece si vede uno dei ...

Anagni, ragazzi uccidono capretta tra le risate e postano il video. La provocazione: “Effetto della promozione scolastica a ogni costo” Tecnica della Scuola

I carabinieri della compagnia di Anagni stanno esaminando le immagini diffuse in mattinata ... Nel primo video, diffuso sui social, si vedono i ragazzi trasportare su una carriola una capretta che poi ...E’ successo domenica sera, nell’Agriturismo "Sant’Isidoro", alla periferia di Anagni. Si festeggiava il diciottesimo compleanno di una ragazza, figlia di un esponente delle Forze dell'ordine. «Era una ...