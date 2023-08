commenta Festeggiano il compleanno uccidendo a calci una capretta in un agriturismo trae Fiuggi () . L'episodio è stato denunciato dal proprietario della struttura ai carabinieri, che hanno aperto un procedimento per il reato di 'omessa custodia o malgoverno di animale'. ...Capretta uccisa a calci sulla testa durante i festeggiamenti per i 18 anni. I Carabinieri della compagnia di(provincia di) stanno esaminando le immagini diffuse in mattinata dal quotidiano Il Messaggero, nelle quali si vede un gruppo di diciottenni al termine di un compleanno uccidere a ...I carabinieri della compagnia distanno esaminando le immagini diffuse in mattinata dall'edizione didel quotidiano Il Messaggero , nelle quali si vede un gruppo di diciottenni al termine di un compleanno uccidere a ...

Anagni (Frosinone), raccapricciante festa di compleanno: 18enni uccidono a calci una capretta in un agriturismo TGCOM

Festeggiano il compleanno uccidendo a calci una capretta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi (Frosinone). L'episodio è stato denunciato dal proprietario della struttura ai carabinieri, che hanno ape ...Il gesto disumano compiuto all'interno di un agriturismo di Anagni dove si stava svolgendo una festa di compleanno con giovani della provincia ...