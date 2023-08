Amrabat al Napoli | l’ultim’ora da Firenze fa scatenare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilè alla finestra in queste ultime ore di calciomercato, dopo che gli azzurri hanno messo a segno un colpo importante come quello che ha consegnato Jesper Lindstrom a Rudi Garcia. Nelle ultime ore spicca con forza il nome di Sofyan. Ci saranno altri colpi di mercato delda qui al gong della sessione estiva di calciomercato? Inon fanno altro che chiedersi ciò dopo che la società partenopea ha messo a segno il colpo Jesper Lindstrom. Il calciatore danese arriva dall’Eintracht Francoforte, per un affare che tra base fissa e bonus arriva fino a 25 milioni di euro. Non è escluso, però, che la società capitanata dal patron Aurelio De Laurentiis possa optare per un altro colpo da qui al termine del mercato attualmente in essere. A tal riguardo, è bene fare una premessa su quelle che possono ...