(Di martedì 29 agosto 2023) È partito ufficialmente il countdown per le celebrazioni 2023 delè pronta a rituffarsi nelle atmosfere Medievali con la rivisitazione di una delle sue più importanti pagine di storia dedicata quest’anno agli scambi commerciali di ieri e di oggi: dai grandi mercanti dell’era medievale che fecero ricca e potente l’antica Repubblica marinara a quei commerci instaurati daglitani dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri. E’ un omaggio alla capacità imprenditoriale del territorio un tempo ricadente nel Ducato dila XXIII edizione del, che quest’anno si celebrerà lungo il solco che riconduce a quegli uomini di affari come Pantaleone de Comite Maurone e Pantaleone Viarecta, che donarono le porte di bronzo di ...

NAPOLI. La vacanza in barca attrae sempre più italiani eil numero di viaggiatori che desidera trascorrere la propria estate navigando alla scoperta ...gli itinerari preferiti sono fraa ...Classe 2005, il portiere originario di Minorinella cantera del Costa d', per poi passare al Benevento: per lui l'intera trafila nel settore giovanile degli "Stregoni". Manuel conta due ...Classe 2005, il portiere originario di Minorinella cantera del Costa d', per poi passare al Benevento: per lui l'intera trafila nel settore giovanile degli "Stregoni". Manuel conta due ...

Amalfi, cresce l'attesa per il Capodanno Bizantino anteprima24.it

Filippetti: «A Capri ho visto un’opportunità. Adesso guardiamo con interesse alla Puglia, alla Toscana e alla Sardegna». La figura del property manager ...A Vinchiaturo ha preso parte all’intero ritiro dei rossoblù ed è oggi a disposizione di mister Mosconi per gli impegni ufficiali.