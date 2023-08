Alpini in festa a Cazzano Sant’Andrea per i 40 anni della Cappelletta

(Di martedì 29 agosto 2023)indomenica 3 settembre aS.Andrea, in occasione del quarantesimoversario dall’inaugurazioneposta a monte dell’abitato. “La– ricorda il capogruppo Fabrizio Moretti che diè anche vicesindaco – fu realizzata su un terreno comunale, in località Poot, verso San Lorenzo di Barzizza. Il progetto ed i lavori di costruzione (l’inaugurazione avvenne nel 1983) diedero nuovo slancio all’attività del Gruppo, che nel 1986 diede forma anche al gemellaggio, ormai trentennale, con il gruppo veronese didi Tramigna”. Gli annali segnalano quale data ufficiale di fondazione del Gruppo...

Lasi conclude domenica 3 settembre . Alle 10,45 si potrà assistere al concerto del corpo ... Alle 12,45 pranzo a cura del gruppoall'area feste di via Fermi. Alle 14,30 laboratori e ...Poi vai a rivederti il video delladella Lega Romagna e capisci che in quel momento Matteo ... Dalla fine dell'Ottocento sono scomparsi circa 200 ghiacciai. E le immagini che circolano in ...Alle 11 aperitivo e musica con gli. Lariprende alle 15,30 con la recita del Rosario. Alle 15,30 i bambini potranno giocare con gli scout, aspettando lo spettacolo con bolle di sapone e ...

Domenica 3 settembre attorno alla chiesetta di Abbiate Guazzone, momenti di preghiera ma anche la vendita di prodotti tipici, aperitivo con gli Alpini e appuntamenti musicali Domenica 3 settembre ...In programma, presso la Baita degli Alpini di via Fabisco a Bosco Valtravaglia, stand gastronomico, musica e celebrazioni ...