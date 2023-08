"Sono queste le persone che devono essere rassicurate prima di", aggiunge il presidente, precisando che i rimborsi devono arrivare esattamente "come per il terremoto in Emilia". "Ad oggi ci ...Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, presentando le nuove misure posta favore di Pmi e famiglie. mgg/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Stefano ...'Inoltre - hanno proseguitoe Colla - entro le prossime due settimane approveremo in ...euro per l'acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati a causa dell', ...

Alluvione, Bonaccini (Pd): “Il governo deve rassicurare i cittadini colpiti, le risorse sono poche” Globalist.it

BOLOGNA - 'Abbiamo deciso, come Regione Emilia Romagna, un provvedimento per diversi milioni di euro, affinchè le pmi possano chiedere prestiti in banca con tassi di interesse azzerati per 18... Leggi ...Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd, ha risposto a chi gli chiedeva se si sentisse rassicurato dalle parole del Generale Figliuolo sui fondi per le popolazioni ...