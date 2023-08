Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefanoillustrando alcune misure adottate dalla sua giunta a favore delle imprese e delle famiglie danneggiate dall'. "..."Inoltre - hanno proseguitoe Colla - entro le prossime due settimane approveremo in ...euro per l'acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati a causa dell', ......per i prestiti alle imprese in attesa dei risarcimenti promessi dal governo dopo l'di ... scandisce il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano. Il primo provvedimento della ...

Alluvione: Bonaccini, bene Figliuolo, ma mancano le risorse Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini illustrando alcune misure adottate dalla sua giunta a favore delle imprese e delle famiglie danneggiate dall'alluvione. "Dei ...Accesso al credito a tasso zero per piccole e medie imprese e professionisti dei territori colpiti dall’alluvione. Per disporre della liquidità necessaria a far ripartire l’attività, con l’acquisto de ...