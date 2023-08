Allerta per la variante Covid Pirola | i sintomi del virus

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) L’incubopotrebbe non essere finito, perché nonostante i contagi siano diminuiti e di minor entità per gravità e sintomatologia, ilcontinua a circolare. Come abbiamo imparato in questi ultimi tre anni, ci troviamo proprio nella fase di convivenza col, come fosse diventato una normale influenza dalla quale proteggersi con alcuni accorgimenti. Ma con l’estate quasi alle spalle e l’arrivo dell’autunno, gli esperti cominciano a far suonare dei campanelli dall’allarme sul coronache sembra essere pronto a tornare deciso. A presentare nuovi studi è l’articolo pubblicato sul Journal of Medical Virology, a cura di Massimo Ciccozzi del Campus Bio-Medico, in cui è stata analizzata la nuovache, con più di 40 mutazione, è considerato il ceppo “più ...