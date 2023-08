Allerta meteo | Cinque Terre inaccessibili Turisti violano il divieto | multati e accompagnati alla stazione

(Di martedì 29 agosto 2023) Era in vigore il piano di Protezione Civile comunale che stabilisce alcune misure per garantire la sicurezza della popolazione locale e dei visitatori

Era in vigore il piano di Protezione Civile comunale che stabilisce alcune misure per garantire la sicurezza della popolazione locale e dei visitatoriGiorni di disagio per il maltempo a La Spezia , una situazione di criticità tale da spingere l'Arpal a emettere unaarancione nella giornata di domenica. A Monterosso , nello straordinario borgo delle Cinque Terre , un'ordinanza del sindaco ha imposto il divieto di percorrere i sentieri turistici , ...Norme comportamentali in caso di avviso diper fenomeni idrogeologici rilevanti - Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali ...

Maltempo oggi con Ciclone Poppea, allerta meteo rossa Lombardia: ultime news Adnkronos

Ancora allerta rossa in Lombardia, Palermo, la vittima: non ...È successo la scorsa domenica, durante il periodo di allerta arancione per temporali che ha riguardato buona parte della Liguria e che fa scattare il piano di Protezione Civile comunale, il quale ...