(Di martedì 29 agosto 2023) Il Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune ha scelto l’come destinazione per l’annualeche la Casa presidenziale ha organizzato dal 20 al 31 agosto per i 110 migliori(di cui dieci con handicap) dell’esame di maturità “Baccalaureat 2023” in. Lo si è appreso da fonti informate al Algeri dove l’Ambasciatana di cui l’Ambasciatore Abdelkrim Touahria sta assicurando il coordinamento per la partenza dei ragazzi. La scelta di realizzare a Roma, Firenze e Milano un “altamente simbolico” per tutta la nazione algerina proviene direttamente da Tebboune, a testimonianza della “straordinaria importanza” che il capo di Stato annette, anche personalmente, alle relazioni con l’. Un appuntamento che la Casa ...

Algeria, viaggio premio in Italia per gli studenti più meritevoli ... Il Denaro

Lo si è appreso da fonti informate al Algeri dove l'Ambasciata italiana di cui l'Ambasciatore Abdelkrim Touahria sta assicurando il coordinamento per la partenza dei ragazzi. La scelta di realizzare a