Alessia Gazzola torna in libreria con una nuova protagonista

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo Alice e Costanza, una, Rachelein. Dopo Alice e Costanza, una, Rachele. Giornalista trentenne dotata di un infallibile fiuto per i nuovi trend, Rachele vive in una Milano stimolante e imprevedibile. Ma qualcosa sconvolgerà la sua quotidianità: l’eredità piena di trappole di uno zio sconosciuto. Leggi anche:: ecco il nuovo libro dell’autrice dell’Allieva Rachele sa bene che cosa va di moda e che cosa no, al punto che l’ha reso il proprio lavoro: a Milano, tra un aperitivo e un evento privato, lei scrive di lifestyle su una testata online. Quindi se di eredità, atti notarili e faccende giuridiche connesse non ne sa nulla è ...