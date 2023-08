Alessandro Vento innamorato dell' informazione digitale - Primaonline

Questa mattina nella parrocchia di Santa Maria Segreta in via Mascheroni a Milano, c'è stato l'ultimo saluto ad, che se ne è andato sabato 26 agosto dopo un lunga battaglia contro un ...... l'assessore alle Politiche giovaniliPompei, l'assessore al Turismo e Manifestazioni ... Tra i suoi lavori ricordiamo anche Magico, Demia. Alex Maleev: artista internazionale che ...AGI - Aveva solo 45 anni e ancora una miriade di cose da inventare:se n'è andato , consumato da una malattia che non gli ha nemmeno dato il tempo di vedere online la sua ultima creatura, 'Sallo!'. A lui di deve l'ideazione di sistemi editoriali per ...

Morto Alessandro Vento giornalista e imprenditore MilanoToday.it

Questa mattina nella parrocchia di Santa Maria Segreta in via Mascheroni a Milano, c’è stato l’ultimo saluto ad Alessandro Vento, che se ne è andato sabato 26 agosto dopo un lunga battaglia contro un ...AGI - Aveva solo 45 anni e ancora una miriade di cose da inventare: Alessandro Vento se n'è andato, consumato da una malattia che non gli ha nemmeno dato il tempo di vedere online la sua ultima ...