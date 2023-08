Alessandro Bovolenta pallavolo nel cuore e nel cognome

(Di martedì 29 agosto 2023) «Orgoglioso di aver riportato questoin azzurro» dice il figlio dell’ex azzurro diVigor, morto in campo nel 2012.è stato protagonista nella partita degli Europei dell’Italia contro il Belgio. Sua sorella Arianna vinto l’Europeo under 17. Sua madre, Federica Lisi, ha saputo di aspettare il quinto figlio quando il papà era morto da pochi giorni

L'ultimo punto è stato segnato da, 19 anni, figlio dell'indimenticato Vigor, l'ex azzurro morto nel 2012. Applausi. Il tabellino azzurro Galassi 3, Giannelli 4, Michieletto 13, ...BOLOGNA, opposto di 19 anni che gioca in A2, convocato nel gruppo dei campioni del mondo, subito a segno col punto decisivo che ha chiuso il primo match degli Europei col Belgio . ...Conassente giustificato e protagonista agli Europei , questa mattina la nuova Consar Ravenna si è ritrovata al Pala Costa per dare il via alla nuova stagione. 1 di 5

Alessandro Bovolenta esordisce e segna il match-point dell'Italia col Belgio: Una storia bellissima Sport Fanpage

Bovolenta è un cognome importante e spero di portarlo e di farlo restare in alto ancora per tanto tempo, quindi cerco di dare il meglio di me". Lui è Alessandro Bovolenta, figlio del "Gigante del ...Alla Unipol Arena grande festa per il debutto azzurro agli europei. Gara senza storia e nel finale il punto vittoria di Alessandro Bovolenta Entusiasmo alle stelle per la nazionale di volley maschile ...