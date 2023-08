Alcaraz-Koepfer stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Carlosaffronterà Dominikal primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Parte la difesa del titolo dell’attuale numero uno al mondo. Lo scorso anno il classe ’03 spagnolo a New York riuscì a conquistare il suo primo titolo Slam, ora invece ci arriva come uno dei primi due favoriti insieme a Djokovic e con i trofei major che intanto sono diventati due. All’esordio dovrà vedersela sotto le luci dell’Ashe contro, giocatore che a marzo era fuori da primi 250 del mondo e che si presenta a questo torneo da n°74 dopo una risalita rapida e imponente in seguito agli infortuni che lo avevano condizionato lo scorso anno. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe ...

(SPA) -(GER) 29/9 ore 2.00 Harris (RSA) - Pella (ARG) van de Zandschulp (OLA) - Thompson (AUS) Evans (GBR) - Galan (COL) Griekspoor (OLA) - Fils (FRA) Kubler (AUS) - ARNALDI (ITA) 28/......Debutta Carlos, il più giovane a disputare lo US Open da testa di serie numero 1 dai tempi di Ashley Cooper nel 1957. Il murciano chiuderà la sessione serale contro il tedesco DominicTABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE MASCHILE US OPEN 2023 PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)vsHarris vs Pella Van de Zandschulp vs Thompson Galan vs (26) Evans (24) ...

Live Carlos Alcaraz - Dominik Koepfer - US Open Maschile ... Eurosport IT

Nella notte tra martedì e mercoledì poi ci saranno i debutti di Sinner (contro Hanfmann) e Alcaraz (contro Koepfer) ...Chiuderà il programma il numero uno del mondo e detentore del titolo Carlos Alcaraz, che all’esordio incontrerà il tedesco Koepfer. Sul Louis Armstrong Stadium, apre il programma alle ore 11:00 ...