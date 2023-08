Al via le consegne dell’Abbecedario di Bergamo nelle scuole | “Uno stimolo per conoscere il territorio”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 agosto 2023). Ha preso il via l’ultima attività del progetto “Ti racconto la mia città”, uno dei progetti più significativi diBrescia Capitale italiana della Cultura 2023, che ha visto i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze della città protagonisti di un’esperienza corale di partecipazione, di riscoperta, di racconto del luogo in cui vivono e del suo patrimonio. È infatti partita la consegna delle copiee del Memory presso tutti gli Istituti Comprensivi e ledell’infanzia non statali paritarie e private. La presentazione dell’iniziativa era stata realizzata nel maggio scorso con la prima consegna simbolica, da parte dell’Assessora all’Istruzione Loredana Poli, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria statali del quartiere di San Tomaso. ...