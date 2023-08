Al via la raccolta delle mele nelle valli trentine

...in tre lunghe e accurate composizioni che sono state stese sullaAmendola, all'altezza del Municipio. L'iniziativa 'Un cielo di centrini', lanciata nei mesi scorsi sui social, è stata...... tramite l'europarlamentare e coordinatrice regionale Annalisa Tardino , ha lanciato una... quindi 'potrebbe servire insperimentale anche in Italia quello che c'è già in sperimentazione ...Dalla Cattedrale ricordano che nessuna persona è autorizzata alladi offerte per i ... La processione seguirà il seguente itinerario: corso Italia,Felicia Schininà,Odierna,Paolo ...

Mele, al via la raccolta nelle valli trentine Adnkronos

Roma, 28 ago. (Labitalia) - Con la raccolta dei vini base per la produzione di spumanti, è cominciata in questi giorni la vendemmia in Alto Adige. Dopo l'inizio eccezionalmente precoce della raccolta ...anche la via Francigena che si voleva “persa” (inserire Foggia nel percorso è stato ribadito e perorato dai commissari in Regione). Per la raccolta dei rifiuti due buone notizie, la prima riguarda ...