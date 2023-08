Al via il Reddito Alimentare contro spreco e indigenza | cos' è | a chi spetta e come funziona

Bonus trasporti 2023, aldall'1 settembre alle 8 le nuove richieste per questa agevolazione che vale fino a 60 euro. ... nell'anno 2022, hanno conseguito uncomplessivo non superiore a 20.Come riporta l'articolo 3 del provvedimento, peralimentare si intende: "la distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del terzo settore presenti sui territori, di pacchi alimentari ...Bonus trasporti 2023, nuove richieste aldall'1 settembre alle 8. L'agevolazione, fino a 60 euro, serve per acquistare un abbonamento ... nell'anno 2022, hanno conseguito uncomplessivo non ...

Reddito di cittadinanza sospeso, manifestazione e scontri con la polizia a Napoli. FOTO Sky Tg24

Il rientro dalle lunghe ferie estive non è certamente dei migliori per la compagine di governo: tra impegni disattesi e le solite emergenze, Giorgia ...Il voucher per studenti e lavoratori viene riconosciuto solo a chi ha un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro (prima era 35.000) ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di ...