Al-Ittihad | offerta per un difensore ex Lazio

Commenta per primo Luiz Felipe può finire in Arabia Saudita: come riporta Fabrizio Romano , l' Al -ha presentato un'da 22 milioni di euro più 3 di bonus per il difensore del Betis , visto anche in Italia con la maglia della Lazio .La Juve ora trema sul serio, il club è disposto a tutto pur di arruolare il giocatore: l'faraonica arriverà nelle prossime ore. Sulla sponda 'rossa' del Mersey sono in fibrillazione. Il calciomercato è ormai agli sgoccioli ma c'è un enorme punto interrogativo che in questi giorni ...1 Come si legge su As , il club arabo dell' Alrilancia la suamulti milionaria per Mohamed Salah : 150 milioni di euro. Il club saudita fa orecchie da mercante alle parole di Jurgen Klopp , che ha provato a togliere l'attaccante ...

L'Al Ittihad va all-in su Salah: coppia da sogno con Benzema, il Liverpool trema La Gazzetta dello Sport

Al Wehda - Al Ittihad: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la quarta giornata di Saudi Pro League ...Klopp lo ha blindato eppure, l'Al-Ittihad non molla Mohamed Salah. I sauditi, rivela Cbs, avrebbero pronta una offerta al Liverpool da 150 milioni di euro, bonus compresi: così l'egiziano sarebbe ...