Al Castello di Santa Severa si esibisce l’Orchestra di Fiati Uniti Per La Musica

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023)Marinella – “Vivi ildi”, rassegna promossa dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, mercoledì 30 agosto,diPer Ladiper laoffrirà al pubblico il proprio tributole alla magia delle notti estive.formata da 40 musicisti eseguirà brani originali e un vasto repertorio che va da Sinatra a Morricone passando per le note della Dance anni 70, degli Abba, Barry White e Carlosna, oltre a un passaggio ...