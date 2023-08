Al 65° compleanno di Michael Jackson dobbiamo ancora spiegare che non rifiutava di essere nero

(Di martedì 29 agosto 2023) “Non voleva”, una convinzione che fa male quanto un calcio nei bassifondi. La leggiamooggi, nel giorno deldi. Il re del pop è sempre al centro delle cronache, ora per le infamanti accuse di abusi sessuali da parte di Wade e Safechuck che non si rassegnano a chiudere per sempre con questa storia, ora con la continua disinformazione sul colore della sua pelle. Non è chiaro se sia faticoso capire che il problema diera la vitiligine, una malattia di cui esistono infinite pagine su Google anche nelle versioni “for dummies”, come Wikipedia. Tutti conosciamo il progressivo schiarimento della pelle del re del pop, e per anni abbiamo sentito la nenia sul “che voleva ...

Forse perché s di sé ha grandi speranze e non lo nasconde: "Posso correre in 9"e in 19"10". Se ... all'Olympiastadion di Berlino, nei giorni che precedevano il suo 23°, recitò il miglior ...... è nata il 12 gennaio - il suo 90mo. "Da sempre, da quando sono nati i teatri, dalla ... Io ho un legame con Venezia, ci andai per il mio primo lavoro al cinema, un documentario del 'per ...... è nata il 12 gennaio - il suo 90mo. 'Da sempre, da quando sono nati i teatri, dalla ... Io ho un legame con Venezia, ci andai per il mio primo lavoro al cinema, un documentario del 'per ...