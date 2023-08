“Aiuto | sono qui!” | 77enne cercatore di funghi salvato nel Vibonese Era rimasto intrappolato in mezzo ad alcuni tronchi

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempestivo intervento della Polizia di Stato che haun uomo anziano dato per disperso nei boschi delle montagne del. La Questura di Vibo Valentia - Commissariato di P.S. di Serra San Bruno è stata informata della scomparsa di uomo di 77 anni partito dalla propria abitazione sin dalle prime ore alla ricerca di. Immediatamente la Squadra Volanti e gli agenti di Polizia Giudiziaria...

Confcommercio è a disposizione per coloro che hanno subito danni a fornirenella compilazione del modello AE. Gli ufficiaperti dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 13 ...... e dopo molti anni si era ricongiunto con la sua famiglia biologica proprio grazie all'dell'...di rapimenti di bambini cileni rivenduti all'estero e negli ultimi 9 anni oltre 450 persone...Bonus benzina di 150 euro per i titolari di redditi bassi, misura pensata per fornire unai contribuenti colpiti dal caro carburanti . Nel capitolo delle misure economiche da mettere ......

Un aiuto concreto per l'alluvione all'Associazione “Il Drago Oscuro” Idea Ginger

“Essere d’aiuto per l’intera Chiesa di Turchia ... dare speranza ai giovani e servire nella carità i rifugiati”. Sono le prime parole pronunciate da padre Antuan Ilgit che ieri, lunedì 28 agosto, Papa ...Ci sono alimenti che aiutano la memoria «Certo! Di sicuro il pesce azzurro che ha un’alta concentrazione di acidi grassi Omega 3 e di DHA, un grasso “buono” fondamentale per le funzioni cognitive.