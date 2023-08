“Ah | ma questa è lei!” Al Collegio spunta la bellissima figlia vip e colpisce tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Nuova edizione de Il. La prima puntata del reality andrà in onda domenica 24 settembre su Rai 2 e su Rai Play. E anche se al momento non si conoscono i nomi dii nuovi collegiali, già da ora sono disponibili i provini più divertenti di alcuni degli aspiranti studenti. Si tratta dei casting in cui i ragazzi rispondono alle domande poste dai selezionatori, inerenti alle materie di studio che verranno affrontate inedizione. In onda anche le Backstories, dei brevi filmati che mostrano chi sono gli effettivi collegiali, offrendo ai telespettatori uno sguardo sulla loro vita precedente al reality show. La scuola è a Lodi e l’anno scolastico è il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e ...