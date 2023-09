Agile banking | una trasformazione a 360°

(Di martedì 29 agosto 2023) che passa da un approccio “composable” Come la digital transformation nel settore bancario sta rivoluzionando i processi interni, andando oltre la user experience Articolo a cura di Elena Fasolo, Business Line Manager Digitaldi Kirey Group, e Giorgio Gavioli, Digital Transformation Executive di Kirey Group (sito web) In Italia ci sono circa 47,7 milioni di correntisti (fonte: Banca d’Italia), più della metà dei quali ha rapporti con un unico istituto di credito (66%). Le banche fanno parte della nostra quotidianità e, proprio per questo, le modalità con cui vi stiamo interagendo sono in fase di forte ridefinizione. Accesso ubiquo e digitale, senza dover necessariamente andare in filiale, interfacce intuitive e user friendly, performance e velocità, processi snelli e fluidi, poca burocrazia e documentazione. Le richieste della clientela bancaria odierna sono ...

