Aggiornamento sul futuro di Carlos Sainz in Ferrari | confermato il contatto con Audi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023)Snr hadi aver ricevuto undall’F1 per il figlioJnr, ma l’attenzione resta concentrata sul rinnovo del contratto con la. Il nome diJnr è stato spesso accostato al colosso tedesco che debutterà in Formula 1 nel 2026. Ma mentre un eventuale trasferimento potrebbe avvenire in, per oraè concentrato sul prolungamento della sua permanenza inoltre la stagione 2024.F1 si rivolge ain vista del debutto nel 2026 Il 28enne sta per raggiungere la metà dell’accordo biennale che ha firmato con lanel 2022 ...