AEW | La compagnia non avrebbe notificato a CM Punk la sua sospensione

(Di martedì 29 agosto 2023) Vi stiamo tenendo aggiornati costantemente sulla situazione occorsa lo scorso sabato quando, durante All In, CMe Jack Perry sono venuti alle mani a seguito di alcuni screzi verificatisi nelle ultime settimane. L’AEW, ovviamente, non ha gradito la situazione e ha deciso di sospendere entrambi i wrestler: Perry e, dunque, non saranno ad All Out il prossimo fine settimana. Nelle ultime ore, però, sta circolando un rumour che se confermato,del clamoroso. Problemi di comunicazione Stando a quanto riportato da Sean Sapp, l’AEW noninformato direttamente CMdella sua, mentre non si sa se Jack Perry sia al corrente dei provvedimenti nei suoi confronti:“Ci è stato detto che, allo stato attuale, CMnon è stato ...

Infatti questa domenica andrà in scena il prossimo PPV della AEW, ovvero All Out, che fra le altre cose si terrà a Chicago terra natale di Punk. Il Best In The World è sempre stato accolto come un Dio ...Finisce con una inevitabile doppia sospensione il nuovo caso esploso in AEW, precisamente domenica a Londra ... E proprio lui ha reso noto che entrambi gli atleti sono stati sospesi dalla compagnia di ...