Aeroporto di Fiumicino | TikToker mostra lo scontrino | Quanto ho pagato per tre bevande | un panino e una ciambella

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 29 agosto 2023) Unall'dimangia e beve, poilo: eccoha speso in totale per tre bibite, une unaÈ una realtà ben nota che mangiare e bere in, specialmente negli aeroporti principali comea Roma, può risultare costoso. Questo fenomeno è comune in molte località in tutto il mondo e può essere attribuito a diverse ragioni. Innanzitutto, gli aeroporti sono spesso progettati per massimizzare i profitti dai servizi di ristorazione e dai negozi al dettaglio. Questo significa che i prezzi dei cibi e dellepossono essere notevolmente maggiorati rispetto ai costi fuori dal posto. I viaggiatori spesso si trovano in una situazione ...