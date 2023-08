ADL vuole chiudere per il rinnovo di Osimhen

sono mondi ancora inconciliabili, però i soliti, immancabili bonus possono qualcosa e al resto dovranno pensarcie i dirigenti del Psv. A diciotto si può concludere, probabilmente, anche perché l'...... il Psv ha offerto dieci milioni per lui ma De Laurentiis nepiù di venti. Il Psv ha provato ... Ovvero: 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta, la richiesta di. Oltre ...Ovvero: 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta, la richiesta di. Oltre 20 milioni, per intenderci: non sarà per niente facile. Anche perché l'ingaggio di Lozano sfiora i ...

"Voglio venire ad abitare qua", richiesta a sorpresa di ADL: vuole un palazzo alla Sanità Tutto Napoli

ForzAzzurri.net - Radio Marte - Fedele: "Garcia è un po' confuso e ADL non deve entrare negli spogliatoi! Vuole sottolineare che comanda lui". L'opinionista e dirigente, ...Il Corriere dello Sport si è soffermato sul mercato del Napoli: "Stavolta no, meglio evitare gli spigoli e pure le perdite di tempo, che lasciano sempre ombre tra le pieghe del mercato. La finta di Ga ...