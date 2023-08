Addio ad Alessandro Vento | l' uomo che metteva insieme le news e Internet

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Aveva solo 45 anni e ancora una miriade di cose da inventare:se n'è andato, consumato da una malattia che non gli ha nemmeno dato il tempo di vedere online la sua ultima creatura, "Sallo!". A lui di deve l'ideazione di sistemi editoriali per giornali, broadcaster, radio e agenzie di stampa con D-Share, la società fondata nel 2010, diventata leader nel mercato delle tecnologie per i media per testate prestigiose come The Guardian, New York Times, Le Figaro, El País, Clarin. Nato a Trapani il 31 dicembre 1977, era giornalista professionista dal 2000. Figlio di Pietro, giornalista ed editore di Trapani Sera, aveva mosso i primi passi nella professione negli anni '90 nel quotidiano del Gruppo Ciarrapico 'Oggi Sicilia', per poi passare al quotidiano romano 'Il Tempo' e approdare prima in Rcs Mediagroup ...