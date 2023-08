Acque minerali | la classifica del Gambero Rosso | San Bernardo e Lauretana tra le migliori | male la San Benedetto Ecogreen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) In Italia, quello dell’acqua minerale è un mercato di prim’ordine: ogni anno vengono prodotte 16 miliardi di bottiglie per un consumo individuale, in media, di 225 litri in 12 mesi. Un business che, stando alle stime di Beverfood (portale italiano dedicato al mondo delle bevande), vale circa tre miliardi e cento milioni di euro. Moltissime le etichette tra cui scegliere, enorme, quindi, la concorrenza. A sciogliere i dubbi su come orientarsi nel grande mercato del beverage, un servizio di copertina del. Un gruppo di assaggiatori, tra cui due water tester, infatti, hanno provato 56presenti nella grande distribuzione valutandone leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità. Quindi sono state stilate due classifiche, una per le lisce e una per le effervescenti naturali, escludendo ...