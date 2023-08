Accusato di “omosessualità aggravata” | 20enne rischia la pena di morte

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 agosto 2023) Un uomo di 20 anni è statodi "" in Uganda, reato previsto da una legge emanata a maggio, considerata una delle più repressive al mondo. La legge prevede sanzioni fino alladiper questa tipologia di reato, anche se nella nazione africana questanon viene eseguita da anni. Il sospettato è stato "a Soroti (nell'est del paese) ed incarcerato", ha detto la portavoce del procuratore ugandese Jacquelyn Okui. Secondo l'accusa il giovane èdi aver avuto "rapporti sessuali illegali con un uomo di 41 anni". Cosa prevede in Uganda È una legge, quella che ha avuto il via libera lo scorso 29 maggio, che punisce molto severamente gli atti omosessuali e che si configura come una delle leggi anti-LGBTQ ...