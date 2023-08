Acciaieria vicino alla Laguna di Grado | Fedriga rompe il silenzio sul progetto per smentire Sindaci e associazioni non si fidano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) SAN GIORGIO DI NOGARO – A marzo alcune pagine di pubblicità a pagamento sui giornali del Nordest avevano fatto da testa di ponte per ildi un’da due miliardi di euro che il gruppo friulano Danieli di Buttrio vorrebbe realizzare assieme agli ucraini della Metinvest B.V nella zona industriale di Porto Nogaro, in provincia di Udine. Sei mesi dopo è scontro aperto tra la popolazione, che ha presentato una petizione-contro firmata da quasi 25 mila persone, i partiti di opposizione, l’amministrazione regionale guidata da Massimilianoe il governo centrale. I cittadini non vogliono uno scempio ambientale nelladi. Idi, Lignano e Marano sono della stessa opinione, temendo ripercussioni sul turismo balneare, oltre che ...