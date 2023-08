Leggi Anche Strategie di fine estate:mantenere il benessere delle vacanze UN'AZIONE CONTROINTUITIVA - Una esfoliazione delicata, da eseguire una volta a settimana, non porta via l', ...Infatti, proprioil classico jeans, il pantalone cinque tasche bianco, riflette ancora la nostra voglia d'estate , facendo risaltare l'post - vacanza al mare. Al tempo stesso, però, ...la credenza che l'protegga dalla luce solare o che utilizzare latte o yogurt allevi le scottature. O ancora che l'artificiale sia più sicura dell'esposizione al sole, ...

Abbronzatura: come conservare a lungo l’estate sul viso TGCOM

FOREO UFO 3, il nuovissimo trattamento viso potenziato per l’applicazione ottimizzata delle maschere viso, è l’alleato ideale per farti splendere di luce propria! Grazie a crioterapia rigenerante, ...Accorgimenti e consigli per curare la pelle al rientro dalle vacanze e non perdere il suo bel colore Confessiamolo: vedere l’abbronzatura che impallidisce giorno dopo giorno è uno degli aspetti più tr ...