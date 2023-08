A5 | traffico in tilt | centinaia di tir incolonnati dopo la frana

Al momento gran parte delsi è riversato proprio sul traforo del Monte Bianco che, se da lunedì dovesse chiudere, manderebbe di fatto inl'intera rete viaria della zona. Il traforo del ...Torre Annunziata, sosta selvaggia ein: 'Passeggiate da incubo per disabili e famiglie' Scatta la protesta sui social: 'Situazione al limite sul lungomare, non c'è spazio neanche per i ...Le compagnie devono assistere e tutelare i passeggeri Il nostro invito è quello di segnalare situazioni del genere. Di fronte a ritardi, cancellazioni e mancata assistenza, i passeggeri hanno il ...

Frejus, chiusura per i mezzi pesanti: traffico in tilt al confine franco-italiano Il Sole 24 ORE

Il guasto informatico al sistema di gestione dei piani di volo dell’Autorità di controllo del traffico aereo britannico (Nats ... dal Paese in poche ore il 28 agosto). Ha mandato in tilt pure la ...I pomodori, nel primo pomeriggio di oggi, hanno invaso l'autostrada mandando in tilt la circolazione stradale. Il conducente del camion non è rimasto ferito e sul posto sono giunti gli agenti della ...