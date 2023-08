A tutta velocità contro il prete anti droga Uomo della scorta salva don Coluccia

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 agosto 2023) Paura nella periferia romana di Tor Bella Monaca, dove era in corso una marcia per la legalità con don Antonio, in prima fila da 25 anni per la lottalo spaccio di. Un 28enne bielorusso a bordo di un grosso scooter ha tentato di investirlo. Ma un agente ha fatto scudo col proprio corpo proteggendo il sacerdote