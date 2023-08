A San Nicola è già aria di Natale | le feste si aprono con Ornella Muti

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’estate non è ancora finita, ma a SanManfredi è già tempo di preparativi per il prossimo. Il sindaco Arturo Vernillo ha infatti annunciato l’arrivo nel comune in provincia di Benevento di. L’attrice romana sarà nel Sannio il prossimo 8 dicembre per aprire le celebrazioni delSannicolese 2023. Il primo cittadino, con un post social, ha annunciato il programma di quella giornata: la madrina dell’evento arriverà a SanManfredi nel pomeriggio e sarà accolta in Municipio. Successivamentevisiterà il micronido di Pagliara e concluderà la visita nella chiesa del centro sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto daBorrelli e ...di Lucca Effetto Cinema con uno speciale evento dal vivo che il festival organizzerà in PiazzaMichele ...TeatroOre 19:30 'Ri - vestiamoci di...' Sfilata di moda a cura di Violàb in collaborazione con Rebirth Italy Ore 21:15 Ferma il tempo danzando il cambiamento a cura della Modern dance ...IV: NICOLINI VAR: MAGGIONI AVAR: PAGNOTTA BARI " CITTADELLA SANTORO CECCONI - VOTTA IV: GIGLIOTTI VAR: SERRA (ON - SITE STADIO "") AVAR: DI VUOLO (ON - SITE ...

Ruba le offerte dei fedeli nella basilica di San Nicola a Tolentino ... Centropagina

Giornata di vigilia per il Cittadella che, dopo la sconfitta maturata in casa del Parma, si prepara a tornare in campo per affrontare il Bari al "San Nicola". Un impegno importante presentato in ...I carabinieri sono intervenuti nella Basilica di San Nicola a Tolentino (Macerata), dove un uomo aveva sottratto parte delle monete nella cassettina destinata alle offerte dei fedeli. Poco dopo è ...