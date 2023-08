(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentre il governo Meloni ci ha tagliato i fondi del PNRR che avevamo ottenuto sui, noi aandiamo avanti sulla strada dell’accoglienza, dell’impegno e della solidarietà e abbiamo messo a disposizione della prefettura di Napoli alcuni nostri alloggiper accogliere i, a cominciare dai minori non accompagnati”. Lo sottolinea, in una nota, il sindaco di(Napoli) Antonio Sabino (Pd) che ricopre anche la carica di consigliere metropolitano con delega al Patrimonio. Sabino poco fa ha partecipato in videoconferenza alla riunione operativa indetta dal prefetto di Napoli Claudio Palomba per la gestione dell’emergenza: “Abbiamo una responsabilità istituzionale ma anche politica e la nostra ...

A Quarto una casa per i migranti nei beni confiscati ai clan Agenzia ANSA

