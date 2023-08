A fine partita il quarto uomo è andato dal Bologna | “Se abbiamo sbagliato | chiediamo scusa”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023) La Gazzetta è meno drastica ma comunque anche il quotidiano sportivo scrive di sospensione per Di Bello e Fourneau rispettivamente arbitro e Var di Juventus-e quindi protagonisti del clamoroso rigore negato alla squadra di Thiago Motta. Ecco cosa scrive la Gazza: «Ho visto io, sono arrivati insieme». Fermato. Stop. Le faremo sapere. E Var muto. Il designatore Gianluca Rocchi è rimasto esterrefatto e non sarà leggero con Marco Di Bello dopo il nulla di buono – suo e del Var Francesco Fourneau che non ha corretto l’erroraccio – fatto al 25’ s.t. di Juve-. Lo stop arriverà e sarà lunghetto. Per entrambi. Due tre turni di… panchina, considerando che ci sarà anche la sosta per le nazionali. Un mese fuori? Considerando sosta e ripresa, beh, non è da escludere. Intanto emerge un retroscena: subito dopo ladella gara, il ...