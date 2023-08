(Di martedì 29 agosto 2023), frazione del Comune di Latina, è pronta per ospitare ledel circuito federale del. L’evento tricolore è in programma sabato 2 e domenica 3 settembre al Distaccamento dell’Aeronautica Militare sulla Strada Lungomare 264 con l’autorizzazione del Comandante della 4^ Brigata diPiave, il Generale Sandro Sanasi. A, con l’organizzazione della FIB Lazio e della Delegazione Provinciale di Latina, si assegneranno due titoli italiani della specialità: individuale e coppia. Ai nastri di partenza ci saranno 56 atleti, che si sono aggiudicati le tappe regionali: 24 individualisti e 16 coppie. Il tour nazionale del, ...

... che comprende sia la parte medievale "bassa" che quella più nuova "alta", è undi quasi ... oltre ad altri benefici per la viabilità della zona, come in viae via Gavazzolo, così come da ...... dal 1994 al 1996 ha assolto l'incarico di addetto al Nucleo Operativo, mentre dal 1996 al 2015 l'incarico di Comandante della Stazione di Latina. Dopo aver assolto anche diversi ...... dal 1994 al 1996 ha assolto l'incarico di addetto al Nucleo Operativo, mentre dal 1996 al 2015 l'incarico di Comandante della Stazione di Latina. Dopo aver assolto anche diversi ...

A Borgo Sabotino le finali nazionali di Beach Bocce 2023 Il Faro online

Nella tarda mattinata di lunedì, durante un intervento di routine a Borgo Sabotino, la squadra 1 A dei vigili del fuoco del Comando di Latina è rimasta coinvolta in un particolare incidente stradale: ...Paura in pieno centro nella zona di Borgo Sabotino dove, per cause ancora da chiarire, il rimorchio di un trattore si è sganciato da quest’ultimo colpendo accidentalmente un camion dei vigili del ...