32 anni fa l' assassinio di Libero Grassi | imprenditore che disse no al racket

(Di martedì 29 agosto 2023) PALERMO (ITALPRESS) – La sua morte ha segnato l'avvio di una nuova stagione di lotta alla mafia, colpendo al cuore quella società civile che fino ad allora non era ancora riuscita a fare concretamente i conti con le estorsioni: il ricordo diè ancora vivo nel cuore e nella mente di Palermo, il suo testimone è stato raccolto da tantissime associazioni e trasmesso alle generazioni successive dall'attività incessante della moglie Pina e dei figli Alice e Davide. A celebrarne la memoria in via Alfieri, nel luogo e nell'orario esatto (7:45) in cui 32fa il proprietario dell'azienda tessile Sigma venne assassinato, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e il presidente ...

"Libero" di nome e di fatto, Palermo ricorda Grassi a 32 anni dall'omicidio PalermoToday

Palermo ricorda l'imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla mafia per aver denunciato il pizzo il 29 agosto del 1991. A 32 anni di distanza, si rinnova la giornata ricca di eventi commemorativi.