28 Agosto 2023 – Ucraina di nuovo contro parole di Papa Francesco “fa propaganda per la Russia”

(Di martedì 29 agosto 2023) Oleg Nikolengo, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, cita espressamente lepronunciate daai partecipanti della X Giornata della Gioventù Cattolica Russa “Non dimenticare mai l’eredita. Siete i discendenti della grande: grandedi santi, governanti, grandedi Pietro I, Caterina II, quell’impero grande, educato, grande cultura e grande umanita. Non abbandonare mai questa eredita. Siete i discendenti della grande Madre della, fatevi avanti con questo”. Lo fa per condannarle: “E’ con una taleimperialista e la necessita’ di salvare ‘la grande madre della’ che il Cremlino giustifica l’uccisione di migliaia di ucraine e donne ucraine e la distruzione di centinaia di ...

Anna Tatangelo è attualmente impegnata con la sua tournée del, che questa sera sabato 9 settembre la vede esibirsi a Cerignola, in provincia di Foggia, in ...andato in onda lo scorso 26. Una ...I fan di Marilyn Monroe sono in rivolta a Los Angeles . La villetta nella quale l'attrice trascorse gli ultimi anni della sua vita e venne trovata morta il 51962 , sarà presto demolita . Questa settimana il comune ha accordato al proprietario il permesso di abbattere la residenza: uno chalet in stile spagnolo, 270 metri quadrati su un unico piano, ...L'occasione ha permesso di ringraziare la Polizia di Stato che ha garantito la sicurezza durante l'inaugurazione di EuroVolley in Arena, lo scorso 15. Un impegno e un lavoro di intelligence, ...

Immatricolazioni agosto 2023: elettrico fermo al palo. Italia fuori dai giochi in Europa DMove.it

A fine agosto, Lockheed Martin, la Romania e i Paesi Bassi hanno firmato una lettera di intenti (LoI) per istituire un centro di addestramento piloti F-16 in Romania. Il centro sarà inizialmente ...Home pagemondostava in piedi: 9 settembre 2023 alle 19:07da: Bettina MenzelDivideI ricercatori hanno trovato un misterioso oggetto dorato sul fondo del ...